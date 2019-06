Quella tra la Roma e la Juventus potrebbe non essere l'ultima trattativa di questa sessione di calciomercato. Le due società infatti stanno parlando anche di altri giocatori come Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Lorenzo Pellegrini e soprattutto Gonzalo Higuain.

La trattativa è ormai definita, sono stati decisi anche gli ingaggi dei giocatori (Spinazzola firmerà un quinquennale e guadagnerà 3 milioni di euro contro gli 1,7 di adesso, anche Pellegrini firmerà fino al 2024) prima della doppia ufficialità. La Roma, che sta formalizzando anche la cessione di Kostas Manolas al Napoli, ha spinto per arrivare in fretta alla fumata bianca e realizzare un'ottima plusvalenza (nel frattempo Gerson al Genoa è saltata) entro il 30 giugno.

Operazione in dirittura d'arrivo tra la Juventus e la Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio, bianconeri e giallorossi hanno trovato l'accordo per lo scambio che porterà Leonardo Spinazzola (classe 1993, sarà valutato 25 milioni di euro) nella Capitale e Luca Pellegrini (classe 1999, sarà valutato 15 milioni di euro e quindi ai bianconeri andrà anche un conguaglio di 10 milioni) in quel di Torino.

