Il Pipita di nuovo in bianconero dopo i prestiti al Milan e al Chelsea, ma è destinato a ripartire. Da Trigoria ci pensano: via Dzeko per Gonzalo.

di Francesco Maria Bizzarri - 28/06/2019 09:38 | aggiornato 28/06/2019 09:43

L’anno zero e la voglia di ricominciare con un grande colpo di calciomercato. La Roma è su Gonzalo Higuain. I giallorossi sondano il terreno con la Juventus per la punta argentina. Edin Dzeko andrà via, l’Inter e Antonio Conte lo attendono. Ecco che allora prende quota l’idea del Pipita, che torna in bianconero senza possibilità di restarci.

Non è nei piani di Maurizio Sarri. L’allenatore che lo ha esaltato di più in carriera a Napoli, punterà su Cristiano Ronaldo attaccante centrale e Mario Mandzukic riserva extralusso. Higuain, di ritorno dai prestiti a Milan e Chelsea, ha l’intenzione di rimanere in Italia. Ad un patto: accasarsi in club ambizioso.

La Roma ci prova, le condizioni sono favorevoli. Primi contatti tra il ds Petrachi e Paratici: operazione in prestito oneroso a 12 milioni. L’ingaggio, seppur altissimo, sarebbe comunque alla portata: 13 milioni di euro a stagione, “appena” 2 in più rispetto a Dzeko.

Ripartire da zero. La Roma con un inedito assetto societario, senza Totti e De Rossi e con un nuovo allenatore, fa reset e guarda avanti. C’è l’idea di un grande colpo di mercato per infiammare la piazza: Gonzalo Higuain. Il Pipita è tornato alla Juventus, ma è solo di passaggio.

I bianconeri sono disposti a cederlo, anche in prestito oneroso, per 12 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, a Trigoria ci pensano davvero, soprattutto perché Dzeko è in uscita, direzione Inter. L’argentino è più giovane del bosniaco e nell’ultima stagione, nonostante due maglie indossate e poche chance, ha segnato pure di più: 11 gol contro 9 e con 4 presenze in meno. Ingaggio di poco superiore, l’operazione sembra avere tante condizioni favorevoli.

Higuain alla Roma sarebbe un acquisto top, uno da 117 reti in 192 presenze in Serie A. La Juventus è pronta (di nuovo) a liberarsi di lui. I giallorossi lavorano all’operazione, ma serve fare in fretta. L’argentino ha offerte sia in Spagna che in Germania. Vuole però rimanere in Italia, a patto di essere parte integrante di un club prestigioso e ambizioso. La Roma potrebbe rinascere intorno a lui.