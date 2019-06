Daniele De Rossi cambia ancora idea. Questo quanto riportato da Il Tempo pochi minuti fa. Il centrocampista classe 1983, che nelle scorse ore aveva raggiunto un accordo con la Fiorentina (contratto di un anno con opzione per il secondo) del suo ex compagno di squadra e allenatore Vincenzo Montella, ha rifiutato la proposta dei viola e ha fatto dietrofront.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK