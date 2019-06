Tra i due c’è stato fin da subito molto rispetto. James è riconoscente a Carlo per quello che ha fatto, sa come valorizzarlo e questo ha contribuito al fatto che avessero una grande amicizia. D’altronde il tecnico è sempre stato molto contento del suo rendimento. La sua stagione migliore resta quella al Madrid con Carlo Ancelotti, ma sono ottimista per il futuro. Ha carattere, personalità, alla fine anche nelle avversità le cose gli vanno sempre bene, è nato per questo, grazie a Dio.

