Con i soldi della sua cessione arrivano Areola, Theo Rodriguez, Praet, Torreira e Andersen.

di Redazione Fox Sports - 28/06/2019 06:37 | aggiornato 28/06/2019 07:44

Un sacrificio illustre sul quale ricostruire l'intera squadra. Questa è la strategia di calciomercato che intende utilizzare il Milan, alla prese con la cessione di Gianluigi Donnarumma al Psg. I 50 milioni che sarebbero incassati (tutti plusvalenza e tagliando uno stipendio da 6 milioni netti annui) sarebbero infatti immediatamente reinvestiti per le operazioni in entrata.

Detto che il Milan considera l'addio del portiere legato esclusivamente all'ingresso di Alphonse Areola per sostituirlo, il primo investimento sarà quello per il terzino sinistro Theo Hernandez del Real Madrid, per il quale c'è già un'intesa di massima sui 20 milioni di euro con le Merengues e pure con il calciatore, che ha accettato di decurtarsi lo stipendio del 20%.

Prenderà il posto di Ricardo Rodriguez, che può portare altri 15 milioni nelle casse rossonere. Per quanto riguarda la difesa, con lo Schalke che ha superato il Milan per Kabak, la prima alternativa è Andersen della Sampdoria. E dalla stessa squadra può arrivare anche Praet. In mezzo al campo, poi, l'obiettivo principale resta Torreira, vero obiettivo di calciomercato rossonero sul quale ricostruire la linea mediana. Il sacrificio illustre di Donnarumma (associato ad altri minori), darà l'input per sbloccare tutte queste trattative.