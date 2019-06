Il terzino francese arriva a titolo definitivo dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro.

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/06/2019 16:23 | aggiornato 28/06/2019 16:50

Una bella notizia dopo averne ricevuta una brutta. I tifosi del Milan ritrovano in parte il sorriso a poche ore dall'esclusione ufficiale dalla prossima Europa League. Il club rossonero ha infatti acquistato Theo Hernandez dal Real Madrid. Lo riporta Marca.

Il terzino francese classe 1997, che nell'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad ha collezionato 1 gol e 2 assist in 28 presenze, approda alla corte di Marco Giampaolo a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro.

Nella giornata di lunedì sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e successivamente apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime 6 stagioni (fino al 2025). Theo Hernandez sarà il secondo acquisto del Milan dopo Krunic dell'Empoli in questa sessione di calciomercato.