I Red Devils hanno già pronto il sostituto se dovesse partire Romelu Lukaku.

di Redazione Fox Sports - 28/06/2019 08:57 | aggiornato 28/06/2019 19:30

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal sarebbe pronto per entrare a far parte del Manchester United questa estate, lasciando così i Gunners dopo un anno e mezzo nella prossima sessione di calciomercato.

Aubameyang è stato individuato dai Red Devils come sostituto ideale di Romelu Lukaku nel caso in cui l'attaccante belga dovesse realmente trasferirsi all'Inter e la squadra di Solskjaer è pronta a fare un grosso investimento per un giocatore che a gennaio del 2018 è stato acquistato per 56 milioni di sterline.

La mancata qualificazione dell'Arsenal alla Champions League ha però messo in dubbio la sua permanenza a Londra e, come riportato dal quotidiano italiano, il 30enne attaccante del Gabon avrebbe dato il suo ok a un trasferimento al Manchester United in questa sessione di calciomercato. Un'operazione legata ovviamente alla cessione di Lukaku. Nel caso in cui si concretizzasse, i Red Devils avrebbero già trovato il sostituto.