Atalanta, Gasperini e il no alla Roma: "Non potevo tradire Bergamo"

Atalanta, Gasperini e il no alla Roma: "Non potevo tradire Bergamo"

L' Atalanta è vicina all'annuncio di un altro acquisto dopo quello dell'attaccante colombiano Luis Muriel (preso dal Siviglia per 15 milioni più 3 di bonus). Dal Cagliari - riporta Gianluca Di Marzio - è infatti in arrivo Joao Pedro, attaccante brasiliano classe 1992 capace di collezionare nell'ultima stagione 7 gol e 3 assist in 36 presenze.

Nuovo rinforzo in arrivo per il club bergamasco.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK