WWE, Raw e SmackDown saranno guidati da Heyman e Bischoff

I due main roster della World Wrestling Entertainment saranno affidati a due big della storia della disciplina.

di Marco Ercole - 27/06/2019 17:31 | aggiornato 27/06/2019 19:35

Due pezzi da novanta, due parti importanti della storia del wrestling. La WWE ha scelto di andare sul sicuro per tentare di correre ai ripari dopo il calo di ascolti registrato nell'ultimo periodo. Tra le critiche più feroci arrivate nei confronti della World Wrestling Entertainment c'è proprio la difficoltà nel proporre delle storie avvincenti come una volta, di non riuscire a valorizzare il capitale di lottatori di altissimo livello a sua disposizione.

Ed ecco che Vince McMahon ha risposto a suo modo, cercando il meglio sulla piazza per dare una sterzata e offrire il massimo prodotto possibile ai propri fan. Va vista proprio in tal senso la nomina ufficiale di Paul Heyman ed Eric Bischoff nei ruoli di direttori esecutivi, rispettivamente di Monday Night Raw e SmackDown LIVE.

I due dovranno faranno capo ovviamente a Vince McMahon, ma avranno il compito (non si sa ancora se con un ruolo on screen o meno) di supervisionare lo sviluppo creativo dei due programmi di punta della WWE, garantendo l'integrazione su tutte le piattaforme commerciali. "La creazione di questi ruoli - si legge sulla nota ufficiale diffusa sul sito della World Wrestling Entertainment - consolida ulteriormente la capacità della WWE di reinventare continuamente il proprio marchio globale, fornendo al contempo due distinti processi creativi per i suoi programmi di punta".

Ci proverà con due ruoli che non esistevano prima e che sono stati assegnati a personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia del wrestling. Paul Heyman, che continua ad apparire nelle storyline come avvocato di Brock Lesnar, ha un'esperienza ultratrentennale in questi contesti: dal 1993 al 2001 ha ricoperto la carica di presidente della ECW, "assicurando la distribuzione di pay-per-view per l'azienda e un accordo televisivo nazionale via cavo con TNN". A seguire è entrato a far parte del team creativo della WWE, con il grande merito di aver lanciato la carriera di molti atleti di primo piano.

Per quanto riguarda Eric Bischoff, parliamo invece dell'ex presidente della WCW e autore di bestseller per il New York Times. Nel corso della sua esperienza alla guida della World Championship Wrestling, ha supervisionato la firma di alcuni dei più grandi normi della federazione e contribuito a creare e sviluppare la trama del nWo, storica stable "heel" composta originariamente da Hulk Hogan, Kevin Nash e Scott Hall.

Bischoff è stato anche fondamentale nel garantire un accordo televisivo per WCW Monday Nitro su TNT e di WCW Thunder su TBS. Dopo l'esperienza in WCW, Bischoff ha co-fondato la Bischoff-Hervey Entertainment, una società di produzione che ha lanciato molti reality show televisivi e dei mobile games. Due pezzi da novanta, insomma. In pieno stile WWE.