Calciomercato, Kovac in bilico: per il Bayern è pronto Arsene Wenger

Wenger e il ritorno in panchina: "Mi serve tempo, non sono pronto"

Preferirei provare a lavorare in un altro paese, anche se ho vissuto in Inghilterra la tappa migliore della mia carriera. Per me è tutto molto difficile, perché ho trascorso molti anni nello stesso club. Adesso ho bisogno di ancora un po’ di tempo, poi vedremo

Non sono ancora pronto per tornare ad allenare. Fino a poco tempo fa credevo di esserlo, ma non tornerò a breve. Sono più aperto a parlarne rispetto a un anno fa, ma non posso dire che tra pochi giorni tornerò ad allenare

La sua carriera di allenatore si è interrotta più di un anno fa, quando l'Arsenal ha deciso di separarsi da lui per puntare su Unai Emery. Oggi Arsene Wenger è ancora senza panchina e il suo ritorno non sembra così vicino. Lo ha detto lui stesso ai microfoni di France24:

