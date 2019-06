E ancora. Al posto del parterre saranno installati 23 skybox sotto la tribuna. Sarà poi ampliato il parcheggio vip (ospiterà fino a 170 posti), creata un’area per le forze dell’ordine e un parcheggio per i pullman e le auto degli ospiti. I lavori sono già iniziati e l'intenzione del Brescia è quella di rinnovare interamete la propria casa entro l’inizio del campionato. I costro del progetto superano i 600mila euro.

Il Brescia è pronto a rifarsi il look dopo aver riconquistato la Serie A. Il presidente Massimo Cellino sta facendo ristrutturare lo Stadio Rigamonti (costruito nel 1959 e in concessione al Brescia Calcio per i prossimi 9 anni) per renderlo un impianto moderno e funzionale.

