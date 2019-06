Ma forse il vero vincitore di questa trattativa sarà (come spesso è accaduto) Mino Raiola: il procuratore che cura gli interessi di de Ligt infatti riceverà una ricca commissione da parte della Juventus per aver detto sì al trasferimento a Torino.

L'affare che porterà Matthijs de Ligt alla Juventus sarà uno dei colpi di calciomercato più importanti dell'estate . Un colpo che farà felici tutte le parti in causa, i bianconeri che si assicurano uno dei talenti migliori al mondo e l'olandese che approderà in una squadra di prima fascia dopo gli anni all'Ajax.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK