I luoghi e gli impianti delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Milano, Verona, Valtellina, Val di Fiemme e Alto Adige. Questi i luoghi sui quali ruoteranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, tornati in Italia dopo vent'anni con l'annuncio ufficiale dato dal CIO a inizio settimana, lunedì 24 giugno. Battuta la concorrenza svedese della coppia Stoccolma-Åre, ora si guarda al grande evento mondiale che coinvolgerà tutto il nord est italiano fra sette anni.

I capoluoghi di Lombardia e Veneto si divideranno le cerimonie ufficiali, con un'eccezionale doppia apertura a Cortina: la cerimonia inaugurale sarà in contemporanea a Milano (Stadio San Siro) e Cortina, mentre la cerimonia di chiusura si svolgerà nello splendido scenario dell'Arena di Verona. Dal 6 al 22 febbraio 2026, poi, i Giochi saranno itineranti fra i vari impianti delle Alpi che abbracciano le tre regioni del nord-est Italia.

Da non dimenticare, inoltre, l'organizzazione dei Giochi Paralimpici dal 6 al 15 marzo, che comporterà un ulteriore utilizzo di buona parte degli stessi impianti (sei discipline in gara), la cerimonia inaugurale al PalaItalia di Milano e la cerimonia di chiusura in Piazza Duomo (che sarà anche Medal Plaza per le premiazioni).

Il PalaItalia, che verrà costruito per l'occasione nella zona di Santa Giulia (15mila posti di capienza), è il luogo che ospiterà le gare di hockey sul ghiaccio, uno degli sport più attesi dal pubblico, mentre al Forum di Assago si disputeranno le gare di pattinaggio di velocità e short track. Spostandosi in Valtellina, a Livigno snowboard e freestyle, mentre a Bormio lo sci alpino maschile sulla pista "Stelvio", storico luogo di gare mondiali.

