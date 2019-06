Non abbiamo la possibilità delle altre squadre di spendere 100/150 milioni di euro per un giocatore, quindi dobbiamo essere creativi sul mercato.

A fine luglio scorso, l'allenatore dell'Atletico Madrid parlava della differenza di spese sul calciomercato fra il suo club e le altre big europee in un'intervista al sito The Coaches Voice. Rilasciando parole che ora suonano quantomeno ironiche.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK