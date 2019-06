Genoa, Andreazzoli si presenta: "Che emozione essere qui!"

La società ha le idee chiare su ciò che dobbiamo fare sul mercato, d’altronde hanno ribadito più volte la volontà di allestire la squadra più forte possibile. Se utilizzerò il 3-5-2? Può essere un riferimento ma non l’unico. Avremo necessità di cambiarlo a seconda di situazioni e avversari: riferirsi esclusivamente ad un solo sistema è limitativo, i soli numeri non indicano niente

Le mie sensazioni sono eccezionali, si respira la storia in questa società. È coinvolgente ed emozionante, sono molto contento di appartenere a questo mondo. Si deve avere un senso di appartenenza che deve corrispondere a quello dei tifosi, è obbligatorio. Anche per questo voglio lavori con me Marco Rossi, simbolo della Gradinata Nord e della società. Deve aiutarci a trasmettere l’identità del club: mi ha già parlato di cosa è questo tifo e aveva la pelle d’oca. C’è bisogno di emozioni: lui l’ha trasmessa a me, io l’ho fatto con i miei uomini. Se riusciremo con la squadra saremo già a metà dell’opera

Inizia l'era di Aurelio Andreazzoli in casa Genoa. Il 65enne tecnico di Massa, che ha lasciato l'Empoli e ha firmato un biennale con i rossoblù, si è presentato in conferenza stampa più entusiasta che mai e ha dichiarato:

