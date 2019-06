Febbre Inter: già sold out gli abbonamenti per il 2019/2020

Le tessere sono state esaurite in pochissimo tempo: per la prima volta è stata aperta la lista d'attesa per la stagione 2020/2021.

di Redazione Fox Sports - 27/06/2019 12:39 | aggiornato 27/06/2019 12:49

Clamoroso successo per la campagna abbonamenti dell'Inter, che al 27 giugno ha chiuso ufficialmente la vendita delle tessere, esaurite a un ritmo sorprendente per un totale di circa 40mila acquisti. 📣 | SOLD OUT!



🎫 Abbonamenti 2019-2020: esauriti!

📑 Aperta la waiting list per il 2020-2021



Iscriviti qui 👉 https://t.co/ycAcsZnO7l — Inter (@Inter) June 27, 2019 Un risultato esaltante per la società nerazzurra che dà continuità alla grande partecipazione di pubblico delle scorse stagioni e dimostra anche la fiducia che c'è nel progetto tecnico dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte. Per la prima volta nella storia dell'Inter è stata aperta la lista d'attesa per la prossima stagione che permetterà agli iscritti entro venerdì 12 luglio (per chi ha la tessera "Siamo noi") di prenotare una prelazione per la prossima campagna abbonamenti. Con questa appena chiusa che si è rivelata un successo senza precedenti.