Nel calcio siamo tutti molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta. Leggo assolutamente qualsiasi cosa. Tipo che Adrien abbia saltato un appuntamento con Leonardo o che io abbia ricevuto un'offerta di rinnovo rifiutata. È assolutamente falso. Non c'è la minima discussione tra me e Leonardo. Se Leonardo mi ha chiata? Lui è una persona intelligente, è stata solo una cortesia

Il centrocampista francese classe 1995 vedrà scadere il 30 giugno il suo contratto col PSG e poi potrà trasferirsi a zero in un'altra squadra. Che con ogni probabilità sarà quella allenata da Maurizio Sarri.

