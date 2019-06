Il club rossoblu prende il giovane attaccante ma i nerazzurri mantengono una prelazione sulla sua futura rivendita. Plusvalenza di 15 milioni di euro.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 27/06/2019 14:29 | aggiornato 27/06/2019 17:49

Altra cessione remunerativa dell'Inter che saluta Andrea Pinamonti, col Genoa pronto ad acquistare il cartellino dell'attaccante della Nazionale italiana Under 20 a titolo definitivo.

Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui la cessione del classe '99 proveniente dal vivaio dell'Inter porterà nelle casse del club nerazzurro 18 milioni di euro. Ma Ausilio e Marotta non vogliono perdere il controllo sul ragazzo.

Per questo è stato fatto un accordo verbale fra le due società per avere una prelazione sulla rivendita di Pinamonti dal 2020 in poi, stagione in cui non saranno più inseribili le clausole di riacquisto. L'ufficialità arriverà entro l'ormai noto termine del 30 giugno per raggiungere la quota necessaria di plusvalenze.