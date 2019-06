James Rodriguez sembra ormai aver detto sì al Napoli, con la presenza di Ancelotti in panchina che dovrebbe giocare un ruolo decisivo. Ma l'Atletico Madrid punta forte su di lui per chiudere un doppio botto di calciomercato dopo l'arrivo di Joao Felix.

Il Napoli in queste ore ha definiti l'acquisto di Manolas dalla Roma ma il grande botto di calciomercato della società di De Laurentiis dovrebbe essere ancora James Rodriguez , attualmente impegnato in Copa America.

