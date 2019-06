L'Arsenal non vuole privarsi del centrocampista, centrale nel gioco di Emery. E con Sensi sulla via dell'Inter, il club rossonero sta sondando il capitano dell'Under 21.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 27/06/2019 11:53 | aggiornato 27/06/2019 11:55

Il nome era di quelli intriganti e sotto sotto i tifosi rossoneri cominciavano a sperare che il calciomercato del Milan potesse finalmente decollare con un colpo degno di questo nome. Forte dei suoi buoni rapporti con le più segrete stanze dell'Arsenal, infatti, Ivan Gazidis ha provato a tessere una tela paziente e certosina per arrivare a Lucas Torreira.

Era stato proprio lui, del resto, a portare un anno fa il centrocampista uruguagio a vestire la maglia dei Gunners, strappandolo alla Sampdoria per una trentina di milioni, cifra che, conoscendo il presidente Ferrero, era parsa un po' a tutti un ottimo punto messo a segno dal dirigente sudafricano della squadra londinese.

Lucas, poi, dopo un avvio quasi in sordina, da metà settembre aveva preso in mano la squadra e non aveva più mollato il posto: 50 partite giocate complessivamente in stagione - in Premier League ha saltato solo 3 match per squalifica e 1 per riposo precauzionale in vista della finale di Europa League - con 2 gol segnati, 5 assist e una marea di palloni recuperati e smistati a impostare e guidare il gioco dei compagni.

Calciomercato Milan: Torreira è attualmente impegnato in Copa America

Calciomercato Milan: si complica Torreira

Un pilastro, insomma, per il gioco dei Gunners che, infatti, non avvertono forte e pressante l'esigenza di privarsene, a meno che non arrivi l'offerta cui non si può proprio dire no. E non pare faccia parte di questa categoria quella che, secondo Tuttosport, il Milan ha fatto recapitare allo staff dell'Arsenal: prestito biennale tra i 5 e i 7 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Non proprio una cosa da leccarsi i baffi e del resto lo stesso Torreira ieri sera ha allontanato le sirene milaniste affermando di essere felice a Londra.

I rossoneri stanno sondando Mandragora

Virata su Mandragora

Schermaglie di calciomercato? Presto per dirlo, ma di sicuro, al netto dell'affetto che il giocatore può avere per Giampaolo, per strappare all'Arsenal un centrocampista titolare Gazidis e Maldini dovrebbero, ammesso che possano, aprire i cordoni della borsa. Per questo stanno sondando anche altri terreni: quasi perso Sensi che pare ormai aver imboccato la strada per Appiano Gentile, secondo goal.com si sta pensando a Rolando Mandragora, capitano dell'Under 21 e centrocampista dell'Udinese. Il 22enne napoletano era arrivato in Friuli l'anno scorso per 20 milioni dalla Juventus, che su di lui ha un diritto di recompra a 26 milioni fra un anno e un accordo in base al quale guadagnerebbe anche da un'eventuale cessione a terzi. Un possibile affare per tre, dunque, che potrebbe mettere d'accordo Milan, Udinese e Juventus.