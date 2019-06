Moise Kean vuole andare all'Inter. A rivelarlo è il padre dell'attaccante della Juventus classe 2000, Bjorou Jean Kean, intervistato da Passioneinter:

Ricordo una volta che camminavamo per delle bancarelle e io gli dissi di scegliere una maglia. Non dubitò e scelse subito quella dell'Inter di Martins

Poi ha rincarato la dose:

L'Inter è la sua casa, l’ha scelta da piccolo e sicuramente lui vorrebbe andarci. Poi dipende dalle offerte che arrivano. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà. Quando giocava al Torino mi chiedeva sempre di portarlo all’Inter

E sull'ipotesi di un trasferimento all'estero ha detto:

L'ho letto sui giornali ma non ne ho ancora parlato con Raiola. Prima di prendere queste decisioni mi contatterà, visto che pur essendo maggiorenne ha ancora delle radici qui. Gli consiglierò di andare all’Inter invece che andare in Olanda, così sarà anche più vicino a me

Sull'esclusione decisa da Di Biagio per un ritardo a una riunione tecnica:

Infine ha dichiarato:

Ad oggi Moise ha fatto vedere il 50% di quello che è il suo reale potenziale. Come papà ho sempre detto che da lui mi aspetto il Pallone d’Oro. E finché non me lo porta a casa… Sono sicuro che lo vincerà. Sta crescendo, può farcela in 3-4 anni. Non dimentichiamoci che a neanche 20 anni gioca nella Juventus e ha già esordito, facendo due gol, in Nazionale