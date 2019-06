Le parole dell'amministratore delegato dei neroverdi dopo l'incontro con la dirigenza nerazzurra.

di Redazione Fox Sports - 27/06/2019 17:10 | aggiornato 27/06/2019 17:15

Stefano Sensi si avvicina sempre più all'Inter. Nella giornata odierna si è svolto un importante incontro nella sede nerazzurra a cui hanno preso parte il presidente dell'Inter Steven Zhang e l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Il tema della riunione? Le contropartite da inserire nell'operazione per arrivare alla fumata bianca. Il giocatore prescelto - riporta Sky Sport - dovrebbe essere il difensore classe '98 Andrew Gravillon, che è a bilancio per 5,3 milioni e dovrebbe quindi essere valutato non meno di 10 milioni per permettere all'Inter di fare una plusvalenza.

Da escludere l'inserimento del classe 2001 Edoardo Vergani, che ha dato la sua parola alla Fiorentina. Ma intanto a fare il punto della situazione ci ha pensato Carnevali, intercettato dai cronisti presenti: