I nerazzurri hanno ricevuto un'offerta dal club francese per il terzino brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 27/06/2019 17:08 | aggiornato 27/06/2019 19:13

Il mercato dell'Inter sta letteralmente decollando. Edin Dzeko, Stefano Sensi e Valenino Lazaro sono a un passo, mentre per Romelu Lukaku si inizia a vedere il traguardo. Ma i dirigenti nerazzurri lavorano anche per sfoltire la rosa e cedere i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Tra questi c'è Dalbert, arrivato nel 2017 dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus. Secondo Sky Sport, sul terzino brasiliano c'è il Lione che avrebbe offerto 18 milioni di euro. Appena due in meno di quanti ne chiede l'Inter per evitare di fare una minusvalenza.

Intanto Andrea Pinamonti è passato al Genoa a titolo definitivo per 18 milioni di euro e Zinho Vanheusden sta per trasferirsi allo Standard Liegi che per lui pagherà circa 13 milioni. Cessioni, queste, che aiuteranno la società nerazzurra a mettere a bilancio due ricche plusvalenze.