Sono due bestie, di mercato però non me ne occupo

Ho l'entusiasmo di un ragazzino, non vedo l'ora che la stagione ricominci. Luciano Spalletti ha fatto benissimo e ha riportato l'Inter lassù, dove merita di stare. Con Antonio Conte arriva un allenatore vincente, quindi ripartiamo con entusiasmo. L'obiettivo è migliorare sempre la nostra posizione e andare più avanti possibile in Champions

