Il giovane Vergani non andrà a Trigoria, così i giallorossi hanno chiesto l'inserimento del terzino nella trattativa.

di Redazione Fox Sports - 27/06/2019 08:48 | aggiornato 27/06/2019 08:52

La trattativa di calciomercato che porterà Edin Dzeko all'Inter è ormai ben avviata ma in queste ore sembra subire un rallentamento. Questo stop è dovuto al giovane Vergani, attaccante della primavera nerazzurra che non sarà più inserito nell'affare.

Secondo il Corriere dello Sport, il talento classe 2001 non approderà a Trigoria e quindi la Roma ha rilanciato chiedendo di inserire Danilo D'Ambrosio come contropartita tecnicA. La richiesta ha spiazzato l'Inter per cui però il terzino non è incedibile, specie dopo la chiusura del colpo Lazaro.

L'affare non è comunque in dubbio al momento ma questa questione rischia di far slittare la chiusura definitiva all'inizio di luglio (con la finestra di calciomercato ufficialmente aperta): se D'Ambrosio accetterà la Roma, ci saranno da rivedere i parametri economici della trattativa che porterà Dzeko alla corte di Antonio Conte.