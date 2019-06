Il croato diventa un giocatore dei Blues a titolo definitivo: la firma del centrocampista arriverà entro la giornata di sabato.

di Redazione Fox Sports - 27/06/2019 07:57 | aggiornato 27/06/2019 08:02

Nonostante il Chelsea non possa operare sul calciomercato per via della sanzione ricevuta dalla FIFA, in casa Blues è arrivata un'importante notizia relativa alla campagna acquisti, cioè il riscatto di Mateo Kovacic.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ieri sarebbe stato trovato l'accordo con il Real Madrid per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista croato che sarà pagato circa 50 milioni di euro (bonus compresi). Il riscatto doveva arrivare entro il termine ultimo del 30 giugno e, limati gli ultimi dettagli sull'ingaggio, dovrebbe essere posta sabato.

L'operazione è stata possibile anche con il calciomercato del Chelsea bloccato visto che il giocatore era già in prestito ai Blues in questa stagione. Colpo importante per la squadra londinese che non poteva permettersi di perdere una pedina come Kovacic senza la possibilità di rimpiazzarlo.