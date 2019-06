Spagna, 180 milioni per giocare la Supercoppa in Arabia Saudita

Sembrava che potesse giocarsi a Roma, ma anche l' edizione 2019 della Supercoppa italiana dovrebbe essere ospitata dall'Arabia Saudita . La finale tra le vincitrici di Serie A e Coppa Italia, rispettivamente Juventus e Lazio , dovrebbe disputarsi proprio in Medio Oriente, come da contratto stipulato tempo fa con gli arabi che prevedeva 3 finali su 5 giocate in quel territorio.

