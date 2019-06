Primi effetti di quanto accaduto nel corso della partita contro l'Inghilterra.

di Redazione Fox Sports - 26/06/2019 22:12 | aggiornato 26/06/2019 22:17

La FIFA ha aperto ufficialmente un procedimento disciplinare nei confronti del Camerun in seguito al controverso 3-0 contro l'Inghilterra nei Mondiali femminili. Le inglesi si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa del Mondo, ma la partita è stata rovinata dalle polemiche per il VAR, che ha visto per ben due volte le ragazze camerunensi rifiutarsi di riprendere il gioco (a seguito di due reti subite).

Così il massimo organo di governo del calcio ha spiegato che i procedimenti disciplinari riguardano "cattiva condotta della squadra" e "comportamento offensivo e fair play". Con una dichiarazione ufficiale, la FIFA ha emesso questo comunicato: