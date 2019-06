Il 33enne sostituirà di fatto Mauro Icardi, il cui futuro è ancora avvolto nel mistero. Mentre resta in piedi, come detto, la trattativa per Romelu Lukaku per cui il Manchester United chiede più di 80 milioni di euro.

Se Romelu Lukaku per il momento è un sogno che può realizzarsi, Edin Dzeko è invece già realtà. Il centravanti bosniaco sta per cambiare maglia e indossare quella dell'Inter, che - riporta Gianluca Di Marzio - ha trovato l'accordo con la Roma sulla base di 10 milioni di euro cash più il cartellino di Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 delle giovanili nerazzurre.

