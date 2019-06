WWE SmackDown after Stomping Grounds

Chi invece è riuscita a conservare la sua cintura è Bayley, dopo aver vinto la sua sfida con Alexa Bliss. Chi si farà avanti ora per il titolo femminile dello show blu? E chi saranno i prossimi sfidanti di Daniel Bryan e Rowan dopo la loro vittoria sugli Heavy Machinery? Queste WWE News e molto altro troverete in questa rubrica a partire dalle 6.30.

Le reazioni alla sorpresa Undertaker non saranno certamente le uniche WWE News che vi racconteremo, perché sempre nella puntata di Raw seguente a Stomping Grounds , abbiamo trovato già un nuovo sfidante per Kofi Kingston, quel Samoa Joe che ha perso il titolo degli Stati Uniti per mano di Ricochet nel roster rosso e sembra intenzionato a lottare per la WWE Championship a SmackDown.

Dopo aver assistito a Stomping Grounds , uno dei migliori PPV della WWE dell'ultimo periodo, i colpi di scena non sono mancati nemmeno nella puntata di Raw immediatamente successiva, quella che vi abbiamo raccontato e dove abbiamo visto il ritorno a sorpresa di Undertaker (per schierarsi al fianco di Roman Reigns), capace di fare piazza pulita di Shane McMahon e Drew McIntyre.

Dopo il PPV, Kofi Kingston ha già trovato un nuovo avversario in Samoa Joe. E per Shane McMahon si mette male: il Deadman si è schierato dalla parte di Roman Reigns.

