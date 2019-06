L'allenatore olandese: “Messi miglior giocatore del mondo, ma perché non vince? Milner nella finale di Champions ha giocato in difesa e a centrocampo. A 33 anni è fantastico”.

di Luca Guerra - 25/06/2019 07:49 | aggiornato 25/06/2019 07:54

In carriera ha realizzato 684 reti tra club e nazionale, messo in bacheca 27 record personali e 8 di squadra, sollevato 34 trofei tra Barcellona e Argentina. Eppure a Lionel Messi, fresco 32enne, non basta una carriera da superstar per conquistare la piena e incondizionata stima di Louis Van Gaal. Parola dello stesso allenatore olandese.

Van Gaal è intervenuto ai microfoni di El Pais, puntando il dito contro la stella argentina del Barcellona. L'ex allenatore di Bayern Monaco e Manchester Unitedi si è concentrato in particolare sulla differenza statistica tra l'abilità individuale di Messi, il suo ruolo all'interno di uno spogliatoio e il rendimento delle squadre che il numero 10 argentino rappresenta.

Un pensiero calcistico aspro, espresso senza mezzi termini. In particolare, Van Gaal ha ricordato che nonostante Messi in rosa il Barcellona non vince la Champions League dal 2015:

Penso che Messi dovrebbe chiedersi come sia possibile che non abbia vinto una Champions League per così tanto tempo. Messi mi piace come giocatore individuale, è il migliore al mondo perché le sue statistiche sono incredibili. Ma perché non vince? Come capitano, deve chiedersi perché la sua squadra non vince in Europa.

Van Gaal e Messi, non è amore: "Lui e Neymar fantastici, ma poco funzionali"

Ridimensionata. Così vien fuori la figura di Lionel Messi dall'analisi di Van Gaal. Che per sintetizzare la sua idea di calcio ha paragonato il fuoriclasse del Barcellona a un collega fresco del titolo di campione d'Europa, conquistato dopo aver superato in semifinale proprio i blaugrana grazie a una clamorosa rimonta: James Milner del Liverpool.

Guarda a Barcellona, ​​quante Champions hanno vinto con quello che dicono è il miglior giocatore del mondo? Io apprezzo i giocatori funzionali al gioco di squadra. Uno dei migliori da questo punto di vista è James Milner. Bella finale di Champions League ha giocato come difensore e come centrocampista, è fantastico che possa offrire questo a 33 anni.

Una visione particolare del gioco del calcio, soprattutto se applicata a chi ha vinto per quattro volte in carriera il Pallone d'Oro. Concetti estesi anche a un ex compagno di squadra di Messi, il brasiliano Neymar:

Mi piacciono Neymar e Messi come singoli giocatori, non come giocatori capaci di fare squadra. Penso che nei giochi dove prevale il collettivo non ci sia nulla di più importante del giocatore di squadra. Ricordo che Neymar al Barcellona ha giocato nel servizio di Messi. Non sono contro Neymar, è fantastico ma al PSG non gioca per la squadra, e penso che ogni giocatore debba giocare per la squadra.

Van Gaal ha anche punzecchiato i colleghi in panchina, negli ultimi tempi troppo flessibili di fronte alle esigenze di Messi. Che, secondo l'allenatore di Amsterdam non renderebbe più agli stessi livelli dell'epoca di Pep Guardiola sulla panchina del Camp Nou, archiviata nel 2012: