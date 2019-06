Finisce l'era del ct dopo sei anni, l'addio in conferenza stampa: "Tanti giocatori sono andati in Nazionale maggiore. Kean e Zaniolo hanno chiesto subito scusa". Evani o Nicolato al suo posto.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 25/06/2019 11:39 | aggiornato 25/06/2019 11:45

Fine dell’era Gigi Di Biagio in Under 21. Il ct, in conferenza stampa, ha annunciato le proprie dimissioni. Il fallimento all’Europeo Under 21 pesa tantissimo, si chiude così un percorso durato 6 anni che ha portato pochi risultati positivi. Il conto è presto servito: il suo addio, dopo lo 0-0 di Francia e Romania che ha sentenziato definitivamente l’eliminazione degli azzurrini nel torneo di casa, era scontato.

Di Biagio ha fallito il match contro la Polonia, risultato poi fatale. A febbraio del 2018, per due amichevoli, aveva diretto anche la Nazionale maggiore prima della nomina di Roberto Mancini. Da lì poi di nuovo il passo indietro in Under 21.

La Federazione voleva il risultato minimo, ovvero quello di portare la squadra almeno alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Missione fallita per la terza volta consecutiva. Adesso, con tanti talenti da far crescere e maturare, l'Under 21 ripartirà da zero con un nuovo ct. Due i nomi per il dopo Di Biagio: Paolo Nicolato, reduce da un grande Mondiale con la selezione Under 20 e gradito alla Federazione e Alberico Evani, che sostituì proprio Di Biagio nei 2 mesi passati sulla panchina della Nazionale maggiore nel dopo Ventura.

Under 21, addio di Di Biagio in conferenza stampa

Under 21, Di Biagio saluta: “Fatto ottimo lavoro, niente fallimento”

Si presenta in conferenza stampa con l’idea di lasciare, Gigi Di Biagio. Finisce il suo percorso da ct dell’Under 21. Finisce con l’eliminazione dall’Europeo tra risultati non all’altezza, problemi interni, scarso impegno di alcuni giocatori. Le prime parole sono destinate al bilancio dei sei anni di lavoro:

Serve dividere i risultati fatti in precedenza rispetto a quello che è successo in questo Europeo. Per me è stato fatto un ottimo lavoro con tanti ragazzi cresciuti andati poi in Nazionale maggiore. Poi ci sono alcune note dolenti, perché il risultato non è positivo, ma non parlo di fallimento.

Sull’Europeo Under 21 e sul futuro:

Il fallimento vero è quando fai 0 punti e nessun calciatore va tra i grandi. Ora sono sul mercato: club di Serie A e di Serie B mi hanno cercato, ma per rispetto della Federazione ho sempre detto di no. Grazie alla crescita di questi anni mi sento pronto per nuove sfide.

Under 21, le dimissioni di Di Biagio dopo l'Europeo in casa

In caso di vittoria, Di Biagio era comunque pronto a dire addio:

Avrei mollato lo stesso, non mi sentivo più stimolato al 99,9%. Forse mi sarei lasciato uno spiraglio per partecipare ai Giochi Olimpici. I problemi con Zaniolo e Kean? Lasciarli fuori vuol dire assumersi un rischio. I ragazzi hanno chiesto scusa, è finita lì. Quando ho preso quella scelta ho subito informato Mancini e Gravina.

Sui possibili sostituti spiega: