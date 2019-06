Lo sfogo dello spagnolo in vista di Wimbledon: "Solo qui succedono certe cose":

25/06/2019 16:04

Ci siamo, Wimbledon sta per aprire i battenti. Dal 1° al 14 luglio i fenomeni del tennis si sfideranno sull'erba più famosa del mondo. Il campione in carica è Novak Djokovic, che un anno fa ebbe la meglio di Kevin Anderson in tre set (6-2, 6-2, 7-6) dopo 2 ore e 19 minuti. Ma intanto c'è già carne al fuoco e a metterla è Rafael Nadal.

Lo spagnolo si è infatti pubblicamente lamentato della scelta degli organizzatori di promuovere Roger Federer a testa di serie numero. La polemica del maiorchino risiede nel fatto che lo svizzero nella classifica mondiale sia numero 3.

E allora come si spiega questa decisione? Semplice. Mentre negli altri tornei del Grande Slam le teste di serie vengono assegnate in base alla classifica ATP, il torneo inglese si basa sul ranking e anche sui risultati ottenuti sull'erba. E quindi Federer, fresco vincitore in quel di Halle, verrà promosso a testa di serie numero 2 scavalcando proprio Nadal.

Qui - ha esordito Nadal a Movistar - non rispettano la classifica, succede solo a Wimbledon e non è giusto. Non è successo solo ai miedi danni ma anche a tanti altri giocatori che hanno giocato bene tutto l'anno su tutte le superfici e poi qui si sono ritrovati una certa classifica. A Wimbledon non rispettiamo lo status ottenuto e ci obbligano a cammini più complicati. Ma comunque - ha concluso - che io sia 2 o 3, dovrò giocare al mio meglio per vincere

A Wimbledon Nadal ha giocato cinque finali (2006, 2007, 2008, 2010, 2011) imponendosi in due occasioni (2008, 2010).