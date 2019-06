L'ex poliziotto David Duckenfield, capo della sicurezza in occasione della gara che nel 1989 costò la vita a 96 tifosi del Liverpool, sarà nuovamente processato: è accusato di omicidio colposo dovuto a grave negligenza.

0 condivisioni

di Simone Cola - 25/06/2019 16:38 | aggiornato 25/06/2019 16:43

L'ex commissario di polizia David Duckenfield, responsabile della sicurezza nel giorno in cui andò in scena a Sheffield la strage di Hillsborough che costò la vita a 96 persone, sarà nuovamente processato dopo che nel precedente procedimento conclusosi ad aprile la giuria non è stata capace di emettere un verdetto. Una decisione che era nell'aria e che è stata ufficializzata oggi dal giudice della contea di Preston.

Riconosciuta come la più grande tragedia nella storia dello sport inglese, la strage di Hillsborough si verificò il 15 aprile del 1989 in occasione della semifinale di FA Cup tra Nottingham Forest e Liverpool: errori nella ripartizione dei settori dello stadio di Sheffield - terreno neutro scelto per la sfida - si unirono ai limiti strutturali degli stessi e a una cattiva gestione della situazione da parte delle forze dell'ordine e portarono alla morte di 96 tifosi, schiacciati nella calca venutasi a creare nello spicchio centrale della Leppings Lane.

Ad aprile, dopo un processo durato 10 settimane e ben 29 ore di camera di consiglio, la giuria non era riuscita a esprimere un verdetto nei confronti di David Duckenfield, principale imputato oggi 74enne e all'epoca dei fatti responsabile della sicurezza in occasione di una partita che fu sospesa dopo appena 6 minuti di gioco e che è tristemente entrata nella storia del calcio inglese.

La coreografia dei tifosi del Liverpool il 14 aprile 2019 in occasione della sfida contro il Chelsea.

Strage di Hillsborough, nuovo processo il 7 ottobre

L'accusa aveva immediatamente annunciato la volontà di chiedere un nuovo processo, sostenuta dai parenti delle vittime che ancora, dopo trent'anni, non smettono di chiedere giustizia. Nel corso dello stesso processo era stato condannato Graham Mackrell, ex dirigente e responsabile della sicurezza di Hillsborough oggi 69enne: per lui appena 7mila euro di multa e altri 5mila di spese processuali.

Mackrell è stato ritenuto colpevole di non aver garantito l'accesso a un numero sufficiente di tornelli, che avrebbero garantito l'accesso allo stadio dell'enorme massa di tifosi accorsa per l'occasione e che finì per accalcarsi fuori dai cancelli: a pochi minuti dall'inizio della sfida la polizia avrebbe così aperto il gate C, dove la folla si riversò nel tentativo di entrare all'interno dell'impianto accalcandosi, anche a causa delle pesanti inferriate che dividevano i diversi settori dello stadio, e causando la tragedia.

Una tragedia che dopo trent'anni è ancora viva nella memoria collettiva anche a causa del processo che seguì e che non riuscì completamente a fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità, che a lungo vennero addossate agli stessi tifosi del Liverpool. Soltanto nel 2012, in seguito a un'inchiesta indipendente, il governo inglese ha riconosciuto le responsabilità della polizia del South Yorkshire, accusata anche di aver indirizzato i media verso una versione differente da quanto realmente accaduto. Secondo la stessa inchiesta, condotta dall'Hillsborough Independent Panel, 41 delle 96 vittime erano ancora in vita e avrebbero potuto essere salvate con soccorsi tempestivi.