Il club rosanero commenta la notizia sulla mancata iscrizione al campionato di Serie B: "La polizza sta arrivando, si tratta di un problema tecnologico".

di Redazione Fox Sports - 25/06/2019 10:51 | aggiornato 25/06/2019 10:56

Il Palermo reagisce e risponde alla notizia sulla mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B con una conferenza stampa. Le parole di Salvatore Tuttolomondo sono state chiarissime: i siciliani hanno agito secondo le regole.

Confermo quanto detto ieri, la polizza sta arrivando via PEC sia a noi che alla Lega Serie B. La domanda di iscrizione al campionato è stata mandata ieri pomeriggio, non siamo preoccupati ma solo stufi. Questo problema è legato solo a un disguido di natura tecnologica, gli organi federali non ci hanno dato comunicazione e quindi il Palermo non è responsabile di nessun inadempimento.

Il membro del CDA rosanero esclude quindi che il club abbia agito in maniera difforme alle regole, ribadendo che non considera nemmeno l'ipotesi che il Palermo non partecipi alla prossima Serie B.