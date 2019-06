Dopo la sbornia e i festeggiamenti per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina, il Sindaco di Milano Beppe Sala torna sulle parole pronunciate su San Siro in quel di Losanna dal presidente del Milan Paolo Scaroni e dell'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ("San Siro sarà demolito e accanto costruiremo il nuovo stadio").

Non mi sono piaciute, gliel'ho anche detto. Potevano anche aspettare un attimo. Detto ciò è stata per me un'occasione per chiarire le cose. Su questo voglio essere preciso, vista la situazione: l'attuale San Siro sara su nel 2026. Se le due società avranno altre idee le ascolteremo, se vogliono costruire un nuovo stadio le ascolteremo, nel rispetto delle regole. Un nuovo stadio di fianco al vecchio? Potrebbe essere, però noi dobbiamo guardare a San Siro, c'è scritto anche nel nostro dossier olimpico. È una promessa che abbiamo fatto per cui continueremo a gestire San Siro al meglio