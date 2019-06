L'affare potrebbe concretizzarsi il prossimo anno, il francese è nei piani di Florentino Perez, che sta programmando l'investimento più costoso di sempre.

di Antonio Gargano - 25/06/2019 12:54 | aggiornato 25/06/2019 12:57

L'estate di calciomercato è già nel segno del Real Madrid, reduce dai colpi da capogiro ufficializzati tra maggio e giugno. La ricostruzione delle merengues non può ancora dirsi completa, soprattutto se nella lista della spesa ci sono già i progetti per il prossimo anno. Dalla Spagna insistono: Florentino Perez sta progettando l'assalto a Kylian Mbappé per il 2020.

Non c'è fretta, soprattutto perché il club ha bisogno di fare spazio in rosa. Tanti giocatori in esubero, tanti contratti di cui liberarsi tra scarso utilizzo e polemiche interne. La prossima fase della sessione estiva potrebbe concentrarsi solo ed esclusivamente sul mercato in uscita, ma il fronte acquisti pone l'acquisto del talento francese in cima alla lista. Se per i prossimi mesi pare un'operazione quasi impossibile, le prospettive cambiano se il Real Madrid decide di lavorare in previsione del prossimo anno.

Perez non ha intenzione di forzare la mano durante il calciomercato in corso, ma vuole monitorare la situazione di volta in volta per conoscere le intenzioni di Mbappé e quelle di Al-Khelaifi. In attesa di un eventuale incontro con il proprietario del PSG, il patron delle merengues si fida delle parole del calciatore, che pochi giorni fa ha lasciato intendere tutto e niente:

A Parigi mi trovo benissimo, ma nel calcio può accadere qualsiasi cosa. Non si sa mai.

Il Real Madrid intavola l'assalto a Mbappé: dead-line fissata per l'estate 2020

Real Madrid su Mbappé: affare nel 2020?

Lo stesso Al-Khelaifi ha confermato che Mbappé non si muoverà da Parigi nei prossimi mesi, avvalorando la tesi che si tratti di un punto di riferimento a lungo termine per il club. Il francese, stando ai dati raccolti da KPMG, è diventato il calciatore con il più alto valore di mercato, 225 milioni di euro, superando di 30 milioni il compagno di squadra Neymar. Difficile, dunque, che lo sceicco decida di cederlo a cuor leggero, soprattutto con un obiettivo Champions League da programmare anche per la prossima stagione.

In ogni caso, non è un mistero che il PSG sia interessato ad alcuni giocatori del Real Madrid. Keylor Navas e Casemiro sono i nomi più abbordabili e richiesti dalla dirigenza parigina, ma il loro valore di mercato non è paragonabile all'investimento che dovrà affrontare Perez se vorrà puntare realmente all'acquisto di Mbappé.

Tuttavia, il trasferimento del portiere e del centrocampista dalla Liga alla Ligue 1 potrebbe intensificare i rapporti tra le due società, creando un terreno fertile anche per discutere di una trattativa legata all'attaccante francese. Non sono ancora note le risorse finanziarie che Perez destinerebbe all'affare Mbappé, così come non c'è ancora stato un confronto con Zidane. Dall'altra parte, Al-Khelaifi e Tuchel dovranno sedersi a tavolino per affrontare sia questo scenario, sia quello di Neymar, che potrebbe tornare a Barcellona.

Rimane tutto in divenire, nonostante i media spagnoli siano già certi di una trattativa che si svolgerà prevalentemente al termine della prossima stagione. La dead-line è fissata per l'estate 2020, ma c'è ancora molto da lavorare.