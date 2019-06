Palermo e i tifosi devono sapere cosa sta accadendo, speriamo che questo caos non diventi una nuova beffa per il calcio in questa città.

La Lega di Serie B però continua a confermare di non aver ricevuto nulla e la tensione in città sale, con alcuni tifosi che hanno lanciato petardi e bombe carta nei pressi dello stadio Barbera. In nottata sono arrivate anche le parole di Orlando, sindaco di Palermo .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK