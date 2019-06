La Lega di B ha fatto sapere che la società siciliana non ha presentato la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie B. Caos fuori dal Renzo Barbera.

Un epilogo tristissimo. Un dramma sportivo. Il Palermo non si è iscritto al campionato di Serie B. Entro la mezzanotte avrebbe dovuto presentare la documentazione necessaria, ma la Lega di B ha fatto sapere - riporta Sky Sport - che la società siciliana non ha ottemperato ai suoi doveri.

In questi minuti regna il caos nei pressi dello Stadio Renzo Barbera, dove alcuni tifosi si sono radunati per manifestare il loro dissenso e hanno lanciato due bombe carta. Necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per evitare che la situazione degenerasse.

Intanto il Palermo smentisce e fa sapere di aver presentato la fideiussione via PEC alle 23.59 (in corso verifiche da parte della Lega), ma con ogni probabilità lo fa per questioni di ordine pubblico. Non appena la mancata iscrizione diverrà ufficiale, il Venezia sarà ripescato e prenderà il posto dei rosanero in Cadetteria.