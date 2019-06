A mesi di distanza dal termine della regular season, Shaquille O'Neal ha presentato la serata degli awards con Giannis e Doncic sugli scudi.

25/06/2019

Mike Hall, ex giocatore di Milano, di diverse altre squadre nello stivale e sempre molto attivo sui social, ha twittato nel weekend dicendo come la regular season sia finita da più di settanta giorni, le NBA Finals da una decina e ancora non si sapessero i vincitori dei premi individuali per la regular season. La voglia di spettacolarizzare anche questi tipi di eventi è tipica americana, ma forse andrebbe rivista la tempistica su dei premi che riguardano basket giocato ormai da due mesi e che decretati a fine giugno perdono di appeal anche al cospetto del mercato e della free agency.

Ormai uno dei premi più scontati è quello di sesto uomo dell'anno che, per la terza volta, è andato nelle mani di Lou Williams; solo altri due nella storia hanno fatto tripletta di questo premio e sono stati Detlef Schrempf e Jamal Crawford. Lou detiene il maggior numero di punti realizzati dalla panchina (11.375), maggior numero di trentelli (29) e quarantelli (5) che gli hanno permesso quest'anno di vincere abbastanza agevolmente la concorrenza del compagno Montrezl Harrell e Domantas Sabonis.

Stagione letteralmente da incorniciare invece per Pascal Siakam, che dopo la vittoria del titolo si porta a casa anche quella di giocatore più migliorato della stagione, influendo su entrambi i lati del campo alla vittoria dell'anello NBA da parte dei Raptors. Il camerunense ha prodotto ben 9.7 punti in più rispetto alla scorsa stagione (record per giocatori che abbiano giocato almeno 40 partite in entrambe le stagioni), oltre ad essere anche uno dei migliori stopper della lega con il 39.4% concesso agli avversari come primary defender. La sua stagione totale è stato uno dei tanti segreti della vittoria canadese.

Gobert batte George e Giannis

NBA: Giannis è l'MVP della stagione

Sebbene il profilo Twitter degli Houston Rockets faccia i complimenti a Giannis Antetokounmpo per la vittoria dell'MVP, dissente gentilmente enunciando alcune delle mirabolanti statistiche del Barba in questa stagione. In realtà il ballottaggio ha visto il greco vincere con ben 78 voti a 23 per il primo posto, con le cifre esattamente ribaltate per la seconda piazza. Nessuno ha votato come MVP il terzo classificato Paul George. Giannis ha ricevuto il premio da Adam Silver e non è riuscito a trattenere le lacrime durante il suo speech nel raccontare la sua storia, da dove è partito e dove è arrivato.

Giannis got emotional as he paid tribute to his family while accepting the #KiaMVP trophy. 🙏#NBAAwards pic.twitter.com/T8p5XH73cZ — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 25, 2019

Solamente qualche anno fa era un semplice fan della NBA e ora con la fatica, l'allenamento e anche il dolore di un corpo sempre pronto a migliorare e crescere, è diventato il migliore di tutti. Le lacrime non si riescono a trattenere e anche nel resto dello speech la commozione è tanta, sino a quando non ringrazia tutta la sua famiglia per l'apporto e l'essergli stato vicino in questi anni, anche quando a Pretoria le cose non andavano esattamente bene e il titolo di MVP poteva essere solo guardato in tv. La chiosa finale è per la mamma, in stile Kevin Durant, che suggella un premio tanto meritato quanto francamente inaspettato se pensiamo a lui solo qualche anno fa. Per festeggiare sono arrivati tantissimi attestati di stima, ma quello che ha fatto più notizia arriva da Kobe Bryant che lo aveva sfidato a vincere l'MVP quando ha cominciato ad allenarlo e ora ha già alzato l'asticella perchè vuole per lui il titolo.

Luka è la miglior matricola

Luka Doncic è il rookie dell'anno

Abbiamo seguito le gesta di Luka Doncic da tanto tempo e vedendolo dominare in NBA già al suo primo anno e abbiamo tifato per lui. DeAndre Ayton e Trae Young si sono dovuti arrendere al talento dello sloveno che ha vinto il premio di rookie dell'anno diventando la quinta matricola della storia a fatturare almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assists di media in stagione (inutile dire che anche gli atri quattro hanno poi vinto l'award). È solamente il secondo Mavs a vincere questo premio dopo Jason Kidd, che lo dovette però dividere con Grant Hill nel 1994-95.

Per chiudere la carrellata dei premi principali, i Milwaukee Bucks coronano la loro stagione straordinaria avendo anche il miglior allenatore in Mike Budenholzer. Sebbene l'assegnazione a tempo di distanza lasci negli occhi più l'impresa di Nick Nurse che i pensieri di regular season, la rivoluzione applicata da Budenholzer con i Bucks è stata evidente e di grandissima efficacia. Per ampi tratti Milwaukee ha giocato il miglior basket della lega sui due lati del campo e se un pezzo del merito è da ascrivere a Giannis, una gran bella fetta deve essere anche della mente di Bud, diventato il settimo head coach della storia ad avere stagioni multiple da sessanta vittorie con franchigie diverse.