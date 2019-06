Simone Padoin ha salutato il Cagliari dopo 3 stagioni (101 presenze e 2 gol collezionati) ed ora a 35 anni è in attesa di una nuova squadra che decida di puntare su di lui. Intanto su Instagram è andato in scena un simpatico siparietto che ha visto protagonista il centrocampista italiano e Alvaro Morata.

