A Montpellier le Azzurre dominano e segnano una rete per tempo con Giacinti e Galli. Nel prossimo turno ci aspetta la vincente della sfida fra Olanda e Giappone.

di Franco Borghese - 25/06/2019 19:53 | aggiornato 25/06/2019 21:04

Ora sognare è lecito. L'Italia vince 2-0 contro la Cina nei Mondiali femminili e si qualifica per la prima volta nella storia ai quarti di finale dove affronterà la vincete di Olanda-Giappone. Decisive le reti di Valentina Giacinti al 15' e di Aurora Galli al 49'. Le Azzurre hanno dominato la partita, soffrendo solo nei 20 minuti finali della prima frazione di gara, pur senza concedere vere e proprie occasioni alle cinesi.

L'Italia parte invece subito forte con Girelli che, al 9', serve un bel pallone filtrante per Giacinti, brava a battere il portiere cinese in uscita. L'arbitro però annulla per fuorigioco. Giacinti si dimostra comunque particolarmente vivace, al punto che sfiora il vantaggio al 12', con un bel tiro da fuori che esce però di poco. La numero 19 azzurra si rifà però al 15': ruba palla e serve Bonansea, brava a servire Bartoli sulla quale esce però il portiere cinese, il rimpallo favorisce ancora Giacinti che, a porta vuota, fa l'1-0. Al 25' uno spavento per le Azzurre: c'è infatti un contatto fra Gama e Wang, ma l'arbitro, dopo un confronto con il VAR, decide di non concedere il rigore.

L'Italia abbassa un po' baricentro e ritmi e la Cina prova a riequilibrare la gara: al 27' Giuliani para su Wang, al 33' si rivede Giacinti, sulla quale si supera però il portiere cinese Peng. Al 35' è invece Linari a salvare su Lì, anticipata proprio sotto porta. Viste le difficoltà delle Azzurre Bertolini decide di togliere Girelli per inserire Galli e rinforzare il centrocampo, lettura tattica decisiva nella ripresa.

Mondiali femminili, Italia-Cina 2-0: la ripresa

Nei Mondiali d'altronde ogni episodio può essere decisivo, esattamente come una decisione presa dagli allenatori. È proprio Galli, a inizio ripresa, a chiudere la partita: al 49' è brava Guagni ad anticipare le cinesi e a impedirne la ripartenza, prima di appoggiarsi su Galli che, da circa 25 metri, batte il portiere cinese con un bel tiro da fuori.

Da quel momento l'Italia riesce a controllare più agevolmente il vantaggio, anche se la Cina sfiora il 2-1 prima con Li al 59' (brava Bartoli a opporsi), mentre al 67' è invece Wang a trovare la difesa italiana ben sistemata. Di minuto in minuto il ritmo si abbassa ulteriormente, con la Cina che, nel finale, sembra non crederci più. L'impresa dell'Italia però non va sminuita, anche perché in questi Mondiali la Cina aveva subito un solo gol in tre partite (dalla Germania). Ora però le Azzurre sono fra le prime 8 del mondo. E sognare è sempre più lecito.