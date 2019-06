Il quotidiano svela infatti che il talento dei Citizens vuole rimanere in Inghilterra ma starebbe sfruttando l'interesse dei bavaresi nei suoi confronti per chiedere un maxi ritocco dell'ingaggio ai campioni della Premier League.

Il futuro di Leroy Sané sembra ancora essere al Manchester City , ma il tedesco vuole fare il possibile per massimizzare l'interesse nei suoi confronti da parte del Bayern Monaco, come riportato dalla Bild.

