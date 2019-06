Lautaro, Aguero e Messi hanno dimostrato - ha proseguito il padre di Lautarto Martinez - di poter coesistere. Nonostante le tre punte, infatti, l'atteggiamento dell'Argentina è stato corretto e si è visto equilibrio in campo. Spero che da qui alla fine Lautaro possa giocare sempre, ma per farlo dovrà lavorare sodo

Parole che non faranno sicuramente piacere ai tifosi interisti, desiderosi di godersi ancora a lungo quel Toro preso un anno fa per circa 24 milioni di euro (più il 10% di una futura vendita) dal Racing Avellaneda. Al suo primo anno in Italia, Lautaro ha collezionato 35 presenze e 9 gol tra tutte le competizioni. Nella prossima stagione spera di avere molto più spazio.

Un suo gol ha permesso all'Argentina di battere il Qatar e volare non senza fatica ai quarti della Copa America. Una volta terminata la competizione, Lautaro Martinez andrà in vacanza e poi raggiungerà il ritiro dell'Inter dove conoscerà il suo nuovo allenatore Antonio Conte.

