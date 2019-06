L'ex capitano della Roma, ora in vacanza alle Maldive, sta pensando senza fretta al suo futuro. Vorrebbe rimanere in Serie A e il Milan sembra in pole position.

Se fosse un film il titolo potrebbe essere "2019, fuga dalla Roma". In effetti, si parla tanto, e giustamente, di De Rossi e ancor più di Totti, ma la verità è che nel giro di poco più di due mesi dal club di Pallotta se ne sono andati - chi accompagnato all'uscita, chi sbattendo più o meno forte la porta - almeno in cinque, fra campo, panchina e scrivania.

Il primo è stato Eusebio Di Francesco che a inizio marzo, a dieci mesi dalla storica, e anche tanto sfortunata, semifinale di Champions League contro il Liverpool, ha pagato le tante, troppe, battute a vuoto - alcune davvero clamorose: dal pareggio subito da un Cagliari in nove uomini al triste settebello incassato in Coppa Italia da una Fiorentina quest'anno mai così trascendentale - palesate in una stagione storta.

A ruota poi l'addio polemico, con porta sbattuta, di Monchi - e non è molto rituale che un ds se ne vada a poche settimane dalla fine della stagione - seguito dal tweet con cui il club annunciava la rinuncia a De Rossi, il quale teneva a chiarire, con equilibrio e misura esemplari, che lui sarebbe pure rimasto ma era stato il club a non volergli rinnovare il contratto.

De Rossi studia il futuro

De Rossi studia il suo futuro, fra Milan e Bologna

Toni diversi, quasi opposti, quelli tenuti da Francesco Totti per il suo addio in diretta nazionale che tante polemiche ha suscitato, mentre nel silenzio più assoluto si consumava il benservito a Frederic Massara, un dirigente che non ha mai amato le luci della ribalta. Non per questo, però, è meno valido ed efficiente di altri, come dimostra il fatto che il Milan non se lo sia lasciato scappare mentre Pallotta è rimasto senza ds per settimane nel periodo peggiore, in attesa di placare le ire di Cairo e assoldare ufficialmente Petrachi.

Intanto è di questi giorni la notizia che ha fatto ancor più sanguinare il cuore ai tifosi romanisti: De Rossi vuole continuare a giocare e lo farà in Serie A. Tranquilli, niente Lazio né Juventus - l'infarto sarebbe assicurato - ma vedere DDR entrare all'Olimpico da avversario non sarà mica tanto facile da mandare giù. E non gli si potrà nemmeno inveire contro perché, si sa, la "colpa" non è sua.

La Fiorentina pareva in pole position, forte degli ottimi rapporti di Daniele con Montella, suo ex compagno in giallorosso, e con Pradè, ma ieri sera ci ha pensato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a raffreddare gli animi:

Io non so niente: lui è un bravissimo ragazzo, per carità, ma ci sono troppe fake news nel calcio.

De Rossi e Montella sono stati a lungo compagni di squadra

Non proprio un benvenuto a braccia aperte, insomma, quello del patron viola. In pole position, al momento, sembra esserci il Milan per il quale, sempre alle prese col FPF, accaparrarsi un giocatore di quel valore a costo zero sarebbe manna dal cielo e poi il ds rossonero è proprio quel Massara che fece di tutto per convincere la Roma a trattenere l'ex Capitan Futuro.

Da non prendere sotto gamba poi le capacità persuasive di Sabatini, tornato in trincea, stavolta accanto a Mihajlovic al Bologna, la romanità estrosa di Ferrero e le carte che potrebbe mettere sul piatto l'Inter, dalla Champions League ad Antonio Conte, uno per il quale De Rossi non ha mai nascosto la sua ammirazione:

Amo le persone dirette e chi dice la verità, per questo Conte mi ha folgorato. Tatticamente poi è un mostro, è un animale da campo. Non è facile essere un suo giocatore, ma è bello esserlo.

Attenzione, infine, a non sottovalutare l'ultima possibilità: la Roma ha cambiato guida tecnica e direzione sportiva e, se qualcuno dovesse decidere di invertire la rotta, con quali parole potrebbe mai De Rossi respingere una stretta di mano?