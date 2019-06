Luis Suarez appealing for a handball from the Chilean goalkeeper 😂😂 #CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/SvO7qBf0jI

La vittoria per 1-0 dell'Uruguay sul Cile grazie alla rete di Cavani ha regalato alla Celeste il primo posto nel girone C della Copa America. Ma un protagonista involontario della notte è stato Luis Suarez .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK