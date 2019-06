L'Uruguay batte il Cile con un super gol di Cavani e conquista il primo posto nel girone C. Ai quarti la Celeste affronterà il Peru, mentre la Roma se la vedrà con la Colombia.

di MarcoValerio Bava - 25/06/2019 06:50 | aggiornato 25/06/2019 07:02

L'Uruguay batte il Cile e si prende il primo posto nel gruppo C della Copa America. Decide un gran gol di Edinson Cavani che all'82' spezza l'equilibrio di una partita poco spettacolare, con tanti errori e poche occasioni. La differenza la fa la giocata del grande attaccante, quella del Matador che trova così anche il suo secondo gol in questa competizione.

Vittoria d'oro per i ragazzi di Tabarez che ora se la vedranno con il Peru e avranno a disposizione due giorni di riposo in più rispetto al Cile. La Roja invece dovrà affrontare una Colombia fino a questo momento perfetta. La partita non offre grandi spunti, nel primo tempo meglio il Cile della Celeste, anche se l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Suarez, che però dopo aver dribblato Arias ritarda la conclusione e si fa murare dal portiere cileno.

Nella ripresa ancora meglio il Cile, la squadra di Rueda tiene bene il campo, ma non trova la stoccata vincente né con Vargas prima e né con Diaz poi, anche se in questa occasione è decisivo il salvataggio di Gimenez sulla linea. Quando la partita sembra indirizzata sui binari del pareggio, ecco il colpo di testa di Cavani che mata il Cile e porta l'Uruguay ai quarti di finale dalla porta principale.

Copa America, Cile-Uruguay: la cronaca della partita

Tabarez preserva Laxalt e concede un turno di riposo a Torreira e Nandez, a centrocampo ci sono de Arrascaeta e Valverde. Nella Roja invece spazio a Sanchez e Vargas in attacco, mentre in mediana riposo per Vidal e in campo va Diaz Huincales. I primi minuti sono di studio, anche se il Cile appare più fluido nella manovra, convinto nell'imporre il proprio palleggio e al 10' Muslera deve distendersi sulla conclusione dai venti metri di Aranguiz.

Col passare dei minuti però la Celeste prende le misure agli avversari e al 22' Suarez ha la palla dello 0-1, ma il Pistolero si fa murare da Arias. Poco prima era stato de Arrascaeta dai 18 metri a concludere verso la porta, ma la palla si era spenta oltre la traversa. La gara si sviluppa su ritmi piuttosto blandi e su un piano prettamente fisico: poche le occasioni da gol, molti i contrasti. Al Cile il pareggio va benissimo, l'Uruguay dovrebbe provare invece a vincere per arrivare primo nel girone.

Poco prima del 40' cross da destra di Vargas, ma Opazo Lara di testa non arriva all'impatto di testa. L'Uruguay risponde con Caceres che salta più in alto di tutti, ma non trova lo specchio e spreca così una buona chance. Lo spettacolo maggiore nei primi 45' lo offrono i tifosi, mischiati e festanti sugli spalti del Maracanã, con una netta predominanza di cileni arrivati in massa a Rio de Janeiro.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un cambio nell'Uruguay: Nandez prende il posto di un Lodeiro decisamente meno incisivo rispetto alle prime due apparizioni. Il primo squillo lo suona Godin che prende l'ascensore e impatta il corner di De Arrascaeta, ma Arias blocca a terra. Al 54' brutta notizia per il Cile, che deve fare a meno di Medel per dei problemi muscolari, Rueda inserisce Lichnovsky.

Il Cile ha un'occasione importante con Vargas, ma l'ex Napoli non riesce a centrare lo specchio della porta e spreca. La ripresa è più viva, complice anche un po' di stanchezza che allunga le squadre. La Celeste si fa vedere con il destro di de Arrascaeta, che però non fa male ad Arias. Le statistiche al 65' danno l'idea dello svolgimento della partita: solo tre tiri in porta in totale di cui due del Cile e solo uno della squadra di Tabarez. La terza conclusione della Roja arriva al 69', con Diaz che colpisce di testa e sembra aver fatto centro, ma Gimenez sulla linea spazza e salva l'Uruguay.

Il primo giallo della sfida lo rimedia Gonzalez Apud al 70', tre minuti dopo c'è spazio anche per un'invasione di campo accolta dal boato dello stadio. Nella Celeste fuori de Arrascaeta e dentro Rodriguez, mentre nella Roja entra Fernandes per un Vargas poco incisivo. Proprio il nuovo entrato Rodriguez pennella al centro il cross che Cavani gira in rete con un colpo di testa da attaccante purissimo. All'82' l'Uruguay è avanti e primo nel girone. Un risultato forse ingiusto per quanto visto in campo, ma che premia la giocata del campione.