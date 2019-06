Proprio così. Sul suo account Twitter, il portiere del Porto ha scritto: "Gli acquisti della Juventus sono fatti da Houdini. Magia pura…". Poche ma significative parole che danno l'idea dell'immagine che si è fatta la Juve in giro per il mondo.

Aaron Ramsey è arrivato a parametro zero, stessa sorte potrebbe avere Adrien Rabiot mentre Matthijs de Ligt è vicinissimo per circa 70 milioni di euro. Insomma, la Juventus è tra le protagoniste assolute del calciomercato mondiale, tanto da meritarsi i complimenti di un fuoriclasse che risponde al nome di Iker Casillas.

