Secondo Sport.es il desiderio di tornare sarebbe tale che il brasiliano non avrebbe messo condizioni: firmerà per cinque stagioni e guadagnerà quasi la metà rispetto al PSG.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 25/06/2019 12:02 | aggiornato 25/06/2019 12:05

A quanto pare, dunque, due anni a Parigi sono bastati. Due stagioni fa c'era stato il cataclisma del trasferimento record di Neymar dal Barcellona al PSG: gli "sceicchi parigini" si erano presentati alla sede del Barça con un assegno da 222 milioni di euro, l'ammontare di una clausola rescissoria che pareva una diga, e si erano portati via il brasiliano.

Si disse, allora, che nulla sarebbe stato più come prima e così è stato. A partire dall'effetto rebound per cui le clausole rescissorie dei più grandi campioni nei top club europei in pochi giorni avevano subito degli sbalzi verso l'alto che nemmeno il prezzo a barile del petrolio durante la crisi del Golfo, a un Barcellona che nel giro di poche settimane si è sentito autorizzato a spendere come non ci fosse un domani.

Ma in linea generale tutto il calciomercato ha subito uno tsunami verso l'alto, con giocatori di medio livello che vengono ormai trattati a cifre spesso incontrollabili e di conseguenza i top player per i quali si raggiungono quotazioni che lasciano, diciamo, quanto meno tanti punti di domanda.

Neymar ha deciso: tornerà al Barcellona

Neymar ha accettato l'offerta del Barcellona

Ma da tempo Neymar si era accorto di essere stato forse affrettato nella sua scelta parigina: là, certo, sarebbe stato la star incontrastata - mica vero nemmeno questo, come dimostrato dagli screzi con Cavani e in minor misura con la stella nascente Mbappé - senza pagare dazio allo spazio che in blaugrana è da sempre riservato a Messi. Ecco, così, che il desiderio prepotente di tornare pare essere stato coronato da un accordo ormai raggiunto col Barcellona e svelato in esclusiva dal quotidiano catalano Sport.

Neymar, Cavani e Mbappé, un rapporto non sempre idilliaco

Il desiderio del brasiliano di rientrare in quella che ritiene la sua casa è talmente forte che, secondo le rivelazioni, Neymar avrebbe accettato di guadagnare quasi la metà di quanto percepiva al PSG: 24 milioni di euro netti a stagione contro i 36 che gli garantisce a oggi il club parigino. Il brasiliano ha 27 anni e firmerebbe un quinquennale, a patto naturalmente che venga ritirata la denuncia presentata dal padre contro il club per un vecchio problema di commissioni, ammontante pare a 26 milioni di euro. Tutto fatto, dunque? Veramente ci sarebbe ancora da convincere il PSG e le relazioni fra i due club non sono affatto buone, ma Sport rassicura che ci sono due intermediari al lavoro e l'affare è davvero a un passo.