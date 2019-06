Per far sì che il Torino liberasse Petrachi, la Roma ha garantito ai granata una sorta di indennizzo rappresentato dai Primavera Freddi Greco e Flavio Bucri. Entrambi classe 2001, il primo è un centrocampista mancino originario del Madagascar, il secondo un attaccante.

La Roma - ha detto Petrachi - rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante. Conosco bene le aspettative di un club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida

Il dirigente ha firmato fino al 2022

